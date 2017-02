Stadt streicht Bauvorhaben Die Prioritäten für die Förderung von Projekten werden neu gesetzt. Davon profitieren vor allem Kitas und Schulen.

Einen Erfolg hat Döbeln bereits erzielt. Elf Vorhaben, hat die Stadt zur Förderung aus dem Programm Brücken in die Zukunft angemeldet. Für alle liegen seit Ende vergangenen Jahres Bewilligungsbescheide von der Sächsischen Aufbaubank (SAB) vor. Das Geld kommt vom Bund. „Die Maßnahmen werden derzeit vorbereitet“, sagt Baudezernent Thomas Hanns. Bis Ende kommenden Jahres muss das Geld verbaut sein.

Überdacht hat die Verwaltung dagegen die Projekte, die bis zum Jahr 2020 aus dem Budget des Freistaates Sachsen gefördert werden sollen. „Dort mussten wir einige Prioritäten neu setzen“, erklärt Hanns. Von den Veränderungen profitieren eine Kindertagesstätte und zwei Schulen. Eine muss aber auch Abstriche hinnehmen.

Um rund 13 000 Euro werden die geplanten Ausgaben für die Schlossbergschule reduziert. Dort sind bis Ende September die Erneuerung der Elektroinstallation, des Parketts und Malerarbeiten geplant. Das Geld fließt in Brandschutzmaßnahmen für die Sporthalle der Grundschule Großbauchlitz.

Auch der Brandschutz der Stadtsporthalle am Döbelner Gymnasium entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Um ihn auf den neusten Stand zu bringen, werden statt der geplanten 120 000 Euro nun 450 000 Euro benötigt. Deshalb werde der Belagwechsel auf der Leichtathletikbahn im Stadion am Bürgergarten vorerst komplett gestrichen. Dazu kommt ein Teil des Geldes, das für den Bolzplatz auf dem Sportplatz in Döbeln Nord vorgesehen war. Auch wenn der Betrag zugunsten der Kindertagesstätte Tausendfüßler in Döbeln Nord noch weiter reduziert wird, soll auf dem Bolzplatz bis spätestens Ende 2020 der Belag gewechselt werden sowie die Erneuerung der Ausstattung, der Drainage und Tore erfolgen.

Die Kita Tausendfüßler stand bisher auf der Reserveliste für Maßnahmen, die mit dem Programm Brücken in die Zukunft umgesetzt werden sollen. Jetzt wurde die Einrichtung doch noch in die Prioritätenliste aufgenommen. Für rund 165 000 Euro ist dort die Erneuerung der Spiel- und Freiflächen vorgesehen. Eine entsprechende Vorplanung ist schon vorhanden. Das beim Bolzplatz gesparte Geld reicht dafür aber nicht. Rund 40 000 Euro kommen außerdem vom Projekt Sporthalle Choren. Von dem ist die Instandsetzung des Daches übrig geblieben. „Die Mittel für die Sanierung der Fassade wurden gestrichen, weil dort nur Vereine Sport treiben und kein Schulsport stattfindet“, begründet Hanns. Ganz weg fällt auch die Sanierung der Fassade des Verwaltungsgebäudes in Mochau. Dort sollte eine rein optische Verbesserung erfolgen, indem der Algenbesatz entfernt wird, so der Baudezernent.

Die auf der Nachrückeliste stehende Schmutz- und Oberflächenentwässerung und der Abriss des Stadtgutes in Mannsdorf werden vorerst nicht in Angriff genommen. Für den Abbruch von Stallanlagen in Sörmitz hat die Stadt Ende vergangenen Jahres einen Fördergeldantrag gestellt. Dieser wurde aber bisher nicht bewilligt. Das Vorhaben könnte noch einen Platz auf der Prioritätenliste erhalten, wenn anderweitig Fördermittel frei werden. Insgesamt rechnet die Stadt mit einer finanziellen Unterstützung in Höhe von 1,48 Millionen Euro vom Freistaat und rund 500 000 Euro vom Bund.

