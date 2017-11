Stadt steuert fast 800 000 Euro bei Die Sanierung des Hauses hat rund 1,8 Millionen Euro gekostet. An die Fördermittel sind strenge Auflagen geknüpft.

Waldheim. An den 25. September 2010 erinnert sich Waldheims Altbürgermeister Steffen Blech (CDU) noch ganz genau. Es war der Tag, an dem er das Napoleonhaus ersteigerte. „Es war auf dem Flughafen in Dresden. Ich war Gott sei Dank der einzige Bieter. Der Angebotspreis lag bei 9 500 Euro. Mehr mussten wir dann auch nicht zahlen. Der Stadtrat hatte zuvor ein Limit gesetzt“, sagte er im Rahmen der Festveranstaltung.

Damit konnte die umfangreiche Sanierung beginnen. Christian Voigt vom Hochbauamt hat das Projekt von Beginn an begleitet. „2011 wurde ein Sicherungs- und Sanierungskonzept erarbeitet und mit groben Kostenschätzungen unterlegt“, sagte er. Am 16. Januar 2012 fasste der Stadtrat einen Grundsatzbeschluss zur Sanierung des Hauses mit anschließender öffentlicher Nutzung. „Das war die Grundlage, um einen Fördermittelantrag bei der Sächsischen Aufbaubank einreichen zu können“, erklärte Voigt. Dieser sei am 18. Oktober 2012 eingegangen. Noch im Dezember des selben Jahres erfolgten die Dachdeckerarbeiten. „Die historische Eindeckung wurde abgenommen – eine bunte Mischung aus DDR-Asbest, Naturschiefer und anderen Materialien“, erinnerte er sich. Teil der Decke wurden aufgrund von Schädlingsbefall ausgetauscht, die Wände stabilisiert.

Von 2012 bis 2016 erfolgte die statische Sicherung des Gebäudes, in dem Napoleon eine Nacht verbracht haben soll. „Es steht unter Denkmalschutz. Deshalb galten strenge Bauauflagen. Für jedes Teil musste ein Prüfingenieur sein Okay geben. Deshalb hat dieser Bauabschnitt so lange gedauert“, erläuterte Voigt.

Der Rest ging dann verhältnismäßig flott. „Ab 2016 erfolgte der Funktionsanbau Teil 1 – auch als zweiter Rettungsweg“, so Voigt. Im Juni desselben Jahres folgte der Grundsatzbeschluss für den zweiten Anbau. „Für diesen erhielt die Stadt den Fördermittelbescheid erst am 8. Mai 2017, zehn Tage später bewilligte der Stadtrat das Geld, im Juli war Baubeginn und er wurde pünktlich fertig“, sagte Christian Voigt.

Wie Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) dem DA am Rande der feierlichen Einweihung verriet, wurde die letzte Tür am Freitagvormittag im Museum angebracht. Er ist stolz auf das Ergebnis der Sanierung, die zahlreiche regionale Firmen übernommen haben. Sie hat insgesamt rund 1,8 Millionen Euro gekostet. Der Eigenanteil liegt bei 782 730 Euro. (DA/sol)

