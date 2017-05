Stadt stellt Pläne zur Lingnerstadt vor

Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) lädt an diesem Freitag in der Zeit von 17 bis 20 Uhr die Dresdner Bürger in den Festsaal des Rathauses ein. In der Informationsveranstaltung soll es um die Zukunft der Lingnerstadt gehen. Gemeinsam mit Vertretern des Investors, der Immovation AG, will Schmidt-Lamontain die Pläne und ersten Entwürfe für die Bebauung des Areals vorstellen. Dabei werden auch die beauftragten Architekten anwesend sein.

Auf dem Gelände des ehemaligen VEB Robotron hat sich in den vergangenen Monaten schon einiges getan. Das Atriumgebäude an der St. Petersburger Straße und das Haus, in dem früher die Rechner untergebracht waren, wurden abgerissen und haben damit Platz für Neubauten gemacht. Zwischen Lingnerallee, Zinzendorfstraße, Bürgerwiese und St. Petersburger Straße sollen demnächst in einem ersten Bauabschnitt Wohnhäuser entstehen. Insgesamt sind 850 bis 1 000 Wohnungen geplant. Der aktuelle Entwurf des Bebauungsplanes liegt derzeit öffentlich aus. (SZ/noa)

zur Startseite