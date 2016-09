Stadt stellt Pläne für die Friedrichstadt vor

An diesem Dienstag können sich die Dresdner über die Zukunft der Friedrichstadt informieren. Das Gute daran: Sie dürfen bei der baulichen Gestaltung des Stadtteils sogar mitreden. In der Bürgerversammlung stellen Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes zunächst die Pläne der Verwaltung für das Gebiet Seminar-, Weißeritz- und Friedrichstraße vor. Mit dabei sind neben Ortsamtsleiter André Barth auch die Unternehmen, die an der Entwicklung des Quartiers beteiligt sind. Die Versammlung beginnt 18 Uhr im Ortsamt Altstadt, Theaterstraße 11, im Raum 100.

Umstritten war bislang die Bebauung an der Ecke von Friedrich- und Weißeritzstraße. Dort ist ein Einkaufszentrum mit einem Supermarkt, Parkdeck und Wohnungen geplant. Einige Anwohner lehnen das Bauvorhaben ab. Mit einer Petition forderte eine Bürgerinitiative im vergangenen Jahr, dass die sogenannte Grüne Ecke erhalten bleiben soll. Mehr als 1 500 Anwohner beteiligten sich mit ihrer Unterschrift an der Aktion. (SZ/noa)

zur Startseite