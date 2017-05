Stadt stellt neue Parkautomaten auf

Seit dieser Woche stehen in der Johannstadt die ersten Parkautomaten. Ab 1. Juni gelten zwischen Käthe-Kollwitz-Ufer, Arnoldstraße, Gerokstraße und Sachsenallee neue Parkregeln. Anwohner können bei der Stadt einen Parkausweis beantragen. Gäste im Stadtteil müssen ein Parkticket kaufen. Insgesamt hat die Verwaltung neun Automaten für das Gebiet vorgesehen. Acht davon stehen bereits, an der Elsasser Straße folgt ein weiterer. Es sollen nicht die einzigen Ticketstationen im Gebiet bleiben. Ab 1. August sind weitere Straßen in der Johannstadt von der Regelung betroffen. Vier Automaten dafür werden von den Mitarbeitern Ende Juni installiert.

Auch in der Friedrichstadt müssen Autofahrer künftig an neuen Stellen für den Parkplatz zahlen. Betroffen ist der Abschnitt der Friedrichstraße zwischen den Nummern 28 und 46. Dort wurde in dieser Woche ein Parkautomat aufgestellt. Bisher reichte hier die Parkscheibe zum Kurzparken. Nun gilt wie künftig in der Johannstadt die Gebührenzone 3. Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr kosten die Stunde 50 Cent und das Tagesticket 3 Euro. (SZ/acs)

