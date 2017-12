Stadt spendet 50 Weihnachtsbäume Einige davon verschenkt der Verein „Löbau lebt“ am Donnerstag beim Lebendigen Adventskalender.

Weihnachtsmann und Engel stehen neben einem der Weihnachtsbäume. © www.foto-sampedro.de

Löbau. Ein Großteil der Weihnachtsbäume, die als Dekoration den Löbauer Weihnachtsmarkt auf dem Altmarkt verschönerten, kommt nicht in den Schredder. Vielmehr wurden die geschätzten rund 50 Exemplare fast alle für einen guten Zweck gespendet. Das bestätigt Stadtsprecherin Eva Mentele der SZ.

Am Sonntag beim Abbau wurden die Bäume freigegeben. Soziale Einrichtungen der Stadt holten diese ab, um sie in ihren Häusern aufzustellen und für die Bewohner zu schmücken. „Das ist schon eine schöne Tradition in Löbau geworden“, sagt Eva Mentele. Bereits seit vielen Jahren wird das so gehandhabt. Beim Abbau der Weihnachtsbäume fragten auch Mitwirkende vom Verein „Löbau lebt“, ob sie Bäume zum Verschenken mitnehmen können. 20 Stück gab es für den Verein. Sie kamen vorerst bei Privat unter.

Am Donnerstag sind die ein bis drei Meter hohen Bäume beim „Lebendigen Adventskalender“ am Vereins-Kiosk oberhalb der Brunnenstraße wieder aufgebaut. „Sie sollen an Menschen verschenkt werden, die gerne einen Baum hätten, sich einen solchen aber finanziell nicht leisten können“, sagt Vereinsvorsitzender René Seidel. Wer einen Weihnachtsbaum haben mag, kann ab 15 Uhr beim Kiosk sein und diesen abholen. Umsonst kommt jedenfalls niemand, auch wenn die Bäumchen schnell alle sein sollten: Zeitgleich beginnt nämlich vor Ort ein Kurzfilmtag am Kiosk. Neun Kinderfilme wie „Der kleine Maulwurf“ oder „Monstersinfonie“ werden gezeigt. 18 Uhr starten fünf Kurzfilme für Erwachsene. Dazu gibt es Popcorn, Heißgetränke und Bratwurst.

zur Startseite