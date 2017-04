Stadt spart Energie beim Heizen

Die Heizungsanlagen von zwei weiteren Gebäuden der Stadt Tharandt sind jetzt mit moderner Erdgas-Brennwerttechnik ausgestattet. Die Energie Sachsen Ost AG (Enso) hat diese energieeffiziente Technik in die Feuerwehrgebäude vom Kurort Hartha und von Pohrsdorf eingebaut. Mit der neuen Lösung wird rund zehn Prozent weniger Brennstoff verbraucht.

In den vergangen Jahren war der Energieversorger mehrfach Partner der Stadt Tharandt. Nach umfangreichen Untersuchungen von insgesamt 17 Objekten hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit wurden mehrere Heizungsanlagen modernisiert, darunter im Rathaus, in den Schulen von Tharandt und Hartha sowie der Feuerwehr und dem Kindergarten von Tharandt. Auch das heutige Uhrenmuseum gehört dazu. So konnten Energieeinsparungen von über 18 Prozent erreicht werden. Bürgermeister Silvio Ziesemer zeigte sich besonders erfreut, dass die langjährige Zusammenarbeit nunmehr erneut Früchte trägt. „Auch für zukünftige Projekte wollen wir uns von der Enso beraten und unterstützen lassen.“ (SZ)

