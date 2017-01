Stadt sorgt für Sicherheit Der Eigentümer des Eckhauses zur Landeskronstraße kümmert sich nicht um das Gebäude. Nun macht es das Rathaus – zunächst auf eigene Rechnung.

Das alte Gebäude am Brautwiesenplatz zerfällt hinter der Absperrung. © nikolaischmidt.de

Was lange nur ein optischer Makel am Brautwiesenplatz in Görlitz war, schränkt mittlerweile auch den Verkehr ein. Das Haus an der Ecke Landeskronstraße ist schon länger baufällig. Seit Ende der 1980er Jahre stehe es deswegen leer, erinnert sich Reinhard Menzel. Er ist der Inhaber der Pension Drehscheibe, die direkt gegenüber des verfallenden Hauses liegt. „In den letzten 30 Jahren wechselten immer mal die Besitzer, aber saniert wurde es bisher nie“, sagt er.

Auch der aktuelle Besitzer hat daran nichts geändert. Unbestätigten Informationen zufolge gehöre es einer Holländerin. Doch das Haus ist mittlerweile von Witterung und ausbleibenden Instandsetzungsarbeiten so mitgenommen, dass es abgesperrt wurde. Das geschah allerdings nicht durch den Eigentümer, sondern auf Anordnung der Stadt. Der Zustand des Objekts hat sich so verschlechtert, dass die Sicherung des Objekts erforderlich wurde. Als Erstes wurde ein Bauzaun aufgestellt, um Gehweg und Parkplätze vor dem Haus abzusperren, damit niemand zu Schaden kommt. „Wir haben einen Sachverständigen hinzugezogen und anhand seines Gutachtens wurde die Absperrung errichtet“, erklärt Wulf Stibenz, Sprecher der Stadt.

Natürlich wäre das die Aufgabe des Eigentümers gewesen, doch wie Stibenz berichtet, kam der Eigentümer aus bislang unbekannten Gründen dieser Pflicht nicht nach. Damit geriet die Stadtverwaltung in Zugzwang, denn zu ihrem Aufgabenfeld gehört auch die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Es handelt sich um eine Ersatzvornahme, die erst einmal auf Kosten des städtischen Haushalts durchgeführt wird. Diese Kosten werden danach vom Eigentümer zurückgefordert. Pro Jahr gibt es ungefähr zehn bis 20 dieser Fälle. Im vergangenen Jahr musste die Stadt für Ersatzvornahmen mit 22000 Euro in Vorkasse gehen. 2014 waren es sogar 181000 Euro. Diese Maßnahmen gewähren, dass für die Bürger keine Gefahr von baufälligen Objekten wie am Brautwiesenplatz ausgeht. Dort soll es nicht bei einer dauerhaften Sperrung bleiben. „Das weitere Vorgehen zur Sicherung des öffentlichen Straßenraums und der Bausubstanz wird gegenwärtig geprüft“, erklärt Stibenz. Demnach ist noch nicht absehbar, bis wann der Zaun dort den Weg blockieren wird.

Für die Anwohner ist das schwierig. „Es fallen einige Parkplätze weg. Das ist auch für die Gäste schlecht“, sagt Reinhard Menzel. Direkt gegenüber der Absperrung und vor der Pension befindet sich ein Halteverbot. Außerdem birgt es für den Pensionsinhaber noch ein anderes Problem. „Meine Gäste fragen mich oft, was mit dem Haus ist“, sagt Menzel. Denn von manchem Zimmer in der Pension fällt der Blick direkt auf das baufällige Haus. Seit der Absperrung gibt es aber noch einen Grund, warum sich Menzel mit dem Problem beschäftigen muss. Denn der öffentliche Briefkasten ist ebenfalls mit abgesperrt. „Daraufhin hat die Post mit mir vereinbart, dass der Briefkasten vor mein Haus kommt“, schildert Reinhard Menzel. Wie lange weiß er nicht. Denn was nun aus dem alten Gebäude wird, ist bisher noch ungewiss.

