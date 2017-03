Stadt sorgt für Frühlingsstimmung 2 500 Blumen kommen in den nächsten Tagen in die Erde. Es wird ziemlich bunt.

Freital blüht auf: Die Stadt beginnt diese Woche mit der Frühjahrsbepflanzung. Insgesamt 2 500 Pflanzen werden in den nächsten Tagen eingepflanzt. Sie wurden Anfang der Woche im Bauhof angeliefert und werden nun von zwei durch die Stadt beauftragte Firmen eingesetzt. In die Erde kommen Tausendschön, Vergissmeinnicht, Stiefmütterchen, Hornveilchen, Stielprimel und Ranunkel – jeweils in verschiedenen Farben. Sie werden unter anderem die Pflanzkübel entlang der Dresdner Straße, die Flächen am Goethepark, an der Hohen Lehne, Zu den Kleingärten und am Platz der Jugend zieren. Für die frühlingshafte Verschönerung gibt die Stadt insgesamt 3 500 Euro aus.

Die Pflanzenlieferung wurde ausgeschrieben. Beteiligt wurden mehrere Gärtnereien aus dem Stadtgebiet und Umland. Für diese Ausschreibung hat die Firma Kühne Jungpflanzen aus Dresden den Zuschlag bekommen. Im Mai sind dann die Blumenampeln und Blumenkästen an städtischen Brücken an der Reihe. Mitte Juni werden die Kübel mit Sommerpflanzen bestückt.

zur Startseite