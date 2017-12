Stadt soll Rentner beraten Die Linke möchte das Rathaus wieder in die Pflicht für diese Grundversorgung nehmen.

Symbolbild © Oliver Berg/dpa

Großenhain. Die Anrufe häufen sich. Nach Jahren hat die Partei Die Linke ihre Rentensprechstunde in Großenhain eingestellt. Die Partei war in den letzten Jahren der einzige Anlaufpunkt vor Ort in Sachen Rentenberatung. Doch inzwischen sind die auftretenden Fragen und Probleme so komplex geworden, dass eine ehrenamtliche Rentenberatung das nicht mehr leisten kann. Zur Stadtratssitzung am 20. Dezember kommt deshalb ein Antrag, wonach der OB beauftragt wird, seine Möglichkeiten zu nutzen, um wieder eine regelmäßige Rentenberatung im Rathaus zu sichern.

Was in anderen Städten möglich ist, so die Linke in der Begründung des Antrags, muss auch in Großenhain möglich sein. Weiter heißt es in der Begründung des Antrags: Die Zahl der älteren Bürger wird immer größer. Damit wächst auch der Bedarf an einer kompetenten Beratung. In der Praxis ist es so, dass betroffene Großenhainer nach Riesa oder Dresden fahren müssen, um Anträge, einschließlich Witwenrente, zu stellen. Nach dem Angebot des ÖPNV sind die Leute nicht selten über einen halben Tag unterwegs. Ein weiterer Aspekt ergibt sich durch die Gesetzeseinführung zur sogenannten Flexi-Rente. Damit kann auch erstmals die Regelaltersrente aufgebessert werden. Sie erfordert allerdings professionelle Beratung, was nur mit einem Zugang zum Rentenkonto möglich ist. Vieles davon könnte man klären, wenn es Rentenberatungen vor Ort gäbe.

