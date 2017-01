Stadt soll neuen Bolzplatz bauen Jugendliche wünschen sich mehr Freizeitangebote in Potschappel – und suchen den direkten Draht zum Oberbürgermeister.

Einen Bolzplatz wie diesen wünschen sich die Kinder in Potschappel. Sie sammelten dafür sogar schon Unterschriften. © Egbert Kamprath

Die Möglichkeiten für Freizeitfußballer sollen sich in Potschappel schon bald erheblich verbessern. Das jedenfalls ist das Ziel von mehreren Schülern. In der vergangenen Woche nutzten sie die Bürgerfragestunde im Stadtrat, um ihr Anliegen öffentlich zu machen und um direkt bei Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) dafür zu werben. Entstanden ist die Idee im Schülertreff des Vereins Mundwerk – einem Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit Sitz an der Gutenbergstraße.

„In unserem Stadtteil fehlt seit vielen Jahren ein Bolzplatz“, sagte Martin Pätzold, einer der Jungs, im Stadtrat. „Für die Kinder und Jugendlichen ist es ein Platz zum Austoben, zum Energierauslassen, der zum Fußballspielen anregt, auf dem man neue Freunde kennenlernen kann und nicht immer nur vor Handy, Computer und Fernseher sitzt.“ In Potschappel gebe es solch einen Platz nicht, in anderen Stadtteilen schon. „Wir sind der Meinung, dass auch kleinere Kinder auf sicherem und kurzem Weg zum Bolzplatz gelangen sollten.“ Ein solches Angebot werde außerdem das illegale Nutzen von Schulplätzen, wie an der Saubergturnhalle, beenden.

Für Oberbürgermeister Rumberg ist das Thema nicht neu. Beim Besuch des sozialen Weihnachtsmarktes an der alten Gaswerkhalle sei er mit dem Anliegen schon konfrontiert worden. Die Jugendlichen sammelten dort Unterschriften für das Projekt. „Wir werden das Anliegen sehr ernst nehmen“, sagte er. Für dieses Jahr könne das Vorhaben nicht mehr im Haushalt einsortiert werden. Wo genau das Fußballfeld entstehen kann, ist noch offen. (SZ/win)

