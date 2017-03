Stadt setzt verstärkt auf Knöllchen Die Vollzugsbediensteten sind seit einigen Wochen mehr in der Stadt unterwegs. Ein besonderes Augenmerk gilt den LKW.

Die Stadt Königsbrück will wieder mehr Parksünder abstrafen. © Symbolfoto: dpa

Die Stadt Königsbrück will wieder mehr Parksünder abstrafen. Die Vollzugsbediensteten kontrollieren schon seit einigen Wochen wieder verstärkt den ruhenden Verkehr in der Stadt. „Wir bekommen schon die ersten Reaktionen“, sagt Bürgermeister Heiko Driesnack (CDU). Der Kommunalpolitiker stellt das Jahr 2017 unter die Überschrift „Ordnung und Sicherheit“ und denkt dabei auch ans Thema Parken.

Einige Königsbrücker, unter anderem Händler der Innenstadt, hatten in den vergangenen Jahren immer mal wieder die Einhaltung der Parkordnung in der Stadt angemahnt. Sie kritisierten unter anderem, dass Parkzeiten nicht eingehalten werden und deshalb Parkflächen nicht für Kunden zur Verfügung stehen. Anwohner und Stadträte ärgerten sich außerdem darüber, dass Autos quer in Parklücken gefahren wurden oder Fahrzeuge gleich in der zweiten Reihe abgestellt wurden.

Die Stadt Königsbrück will die Ordnung nun verbessern und lässt deshalb die Vollzugsbediensteten ungefähr fünf Stunden pro Woche kontrollieren. „Das passiert natürlich unregelmäßig“, sagt Heiko Driesnack im Stadtrat. Feste Zeiten gebe es nicht. „Wir müssen jetzt einfach Druck aufbauen, damit es besser wird.“

Das gleiche gilt für LKW, die im Stadtgebiet an verschiedenen Stellen abgestellt werden. Einige Laster stehen zum Beispiel das ganze Wochenende auf öffentlichen Parkplätzen, die dann Autofahrern nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist unter anderem mit Blick auf die Touristen, die gerade jetzt sonntags die Kamelienblüte sehen wollen, nicht unbedingt bei der Parkplatzsuche förderlich. Die Stadt hat nun Musterschreiben angefertigt, mit denen sie die Halter der Laster anschreiben will. „Wir werden beim ersten Schreiben darum bitten, dass die Fahrzeuge nicht mehr im Stadtgebiet abgestellt werden“, sagt Bürgermeister Heiko Driesnack. Es wird auch diskutiert, mit Extra-Schildern zu arbeiten. „Wenn das alles nicht klappt, wird abgestraft“, sagt Heiko Driesnack.

Die Stadtverwaltung nahm im Jahr 2015 genau 5 079 Euro aufgrund von Parkverstößen ein. Das ist, im Verhältnis gesehen, zwar nicht weniger als andere Gemeinden und Städte der gleichen Größe, aber deutlich weniger als andere Orte mit historischen Ortskernen. (SZ/pre)

