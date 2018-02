Stadt setzt Belohnung aus

Coswig. Am Mittwochnachmittag stahlen Unbekannte ein hochwertiges Fahrrad von der Dresdner Straße. Das schwarze Mountainbike der Marke Scott stand vor einem Fitnessstudio und war mit zwei Seilschlössern gesichert. Der Wert des Rades beläuft sich auf rund 7000 Euro.

Gegen die 64-Jährige wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Ihren Führerschein nahmen die Beamten in Verwahrung.

Nünchritz. Ein VW Golf war am Donnerstagmittag auf der Ortsverbindungsstraße (K 8556) zwischen Leckwitz und Goltzscha unterwegs. Hinter dem Abzweig nach Naundörfchen kam der Wagen mehrfach von der Fahrbahn ab, beschädigte einige Leitpfosten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Beamten fanden den beschädigten VW schließlich in Goltzscha und machten die Fahrerin ausfindig. Sie stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von über 2,9 Promille.

Einbruch in Werkstatt

Wülknitz. In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in eine Werkstatt an der Neudorfer Straße im Ortsteil Streumen ein. Die Täter zerschlugen eine Fensterscheibe und stahlen einen Kompressor sowie einige gebrauchte Autobatterien aus den Räumen. Der Wert des Diebesgutes summiert sich auf rund 400 Euro.