Stadt setzt Belohnung aus Mit einer Prämie von 300 Euro will das Rathaus die Randalierer vom Schlossplatz und Gerberdamm aufspüren.

Schmierereien an der Skaterbahn hinter dem Gerberdamm. © K.-D. Brühl

Die Stadt würde gern „ein Exempel statuieren“ und die Randalierer, die am Schlossplatz unlängst Blumenkübel umgeworfen und Schilder herausgerissen haben, und auch am Gerberdamm die Skateranlage verwüsteten, schnappen. Ob das klappt und endlich einmal sachdienliche Hinweise kommen, da hat auch Ordnungsamtschef Matthias Schmieder so seine Zweifel. Denn wie bei allen Schmierereien und Zerstörungen in der letzten Zeit, will einfach keiner etwas gesehen haben.

Sind mögliche Zeugen eher in Sorge vor der Rache der Täter? Das könnte so sein, heißt es im Rathaus. Polizeichef Dieter Greß wollte unlängst bereits mehrere Fälle von Schmierereien zusammenfassen und eine höhere Belohnung aussetzen. Doch mit der Höhe einer Hinweis-Prämie hat das letztlich nichts zu tun, glaubt Schmieder inzwischen. Die Großenhainer müssten gemeinsam etwas ändern wollen in ihrer Stadt. Darauf komme es an.

