Stadt setzt aufs gute Beispiel Das Stadtbild bewahren und modern wohnen – das regelt auch keine Bauordnung.

Stadtansicht mit Rathaus und Hauptmarkt an einem Markttag, fotografiert aus dem Türmerstübchen der Marienkirche. Großenhain ist eine liebenswerte Kleinstadt mit barocken und Jugendstilelementen. Doch wie bringt man Menschen dazu, genau hier leben zu wollen? © Klaus-Dieter Brühl/Archiv

Großenhain. Großenhain sucht städtebaulich den Weg in die Moderne – ohne sein historisches Gesicht zu verlieren. Doch wie das gehen soll, wie das aussehen könnte – das ist nicht einfach nachzulesen. Es gibt zwar eine Gestaltungssatzung für die Innenstadt innerhalb des Musikerrings, aber die gerät immer häufiger in die Kritik. Selbst der Stadtbaudirektor räumt ein, dass „niemand mehr in niedrigen Räumen mit kleinen Fenstern wohnen will“.

Die Raumaufteilung, Fensterformen- und -größen, Garagen, Hofeinfahrten samt der kompletten Innenhofgestaltung nebst Dachgärten und Balkone sind heute Dinge, die zum Standard gehören und vielen Bauherren Investitionen in der Innenstadt verleiden – denn sie sind bisher weitgehend unmöglich. „Obwohl, das so nicht stimmt. Unsere Gestaltungssatzung bietet viel Ermessensspielraum“, so Hönicke.

Nicht bloß Maße ändern

Doch eine neue Bauordnung soll es deshalb nicht geben. Stadtbaudirektor Tilo Hönicke will weiterhin den Ermessensspielraum des Einzelfalls ausloten, so ließe sich das, was derzeit passiert, vielleicht am besten beschreiben. Doch das ist mit jedem neuen Bauantrag ein Prozess und für die Bauherren, die eben meistens selbst nicht Architekten sind, auf aufwendiges und unsicheres Prozedere. Jüngstes Beispiel war der Bauantrag für ein Stadthaus an der Frauengasse 16 gegenüber vom Kulturschloss. Architekt Michael van der Burgt brauchte mehrere Gesprächs- und Vermittlungsrunden mit Denkmalsschutzbehörde, Stadtbauamt und vor allem den Stadträten, um zu klären, was im Stadtbild gewollt ist und was nicht. Die Mitglieder des Technischen Ausschusses hatten deshalb angeregt, sich die Gestaltungssatzung doch einmal anzusehen und zu überarbeiten. Doch dass da eine neue Version auf den Tisch kommt, ist nicht zu erwarten. Hönicke erklärt auch warum: „Es geht doch nicht nur um Fenstergrößen oder Einfahrten. Was spricht an manchen Stellen gegen Fassadenbegrünung? Oder Wasserspiele? Wir müssen auch raumplanerisch darauf achten, dass die historischen Häuserkanten erhalten bleiben, Straßen, Plätze, alle das macht unser Großenhain aus.“

Gerade um Letzteres hat das Bauamt selbst viele Jahre gerungen – und auch Fehler gemacht: In der Wahl des geeignetsten Pflasters für die Innenstadt. So wie auf dem Neumarkt oder der Berliner Straße, gestockt und gesägt, kann sich Hönicke Sanierungen am ehesten vorstellen. Das große Pflaster wie auf der Poststraße würde er mit jetzigem Wissen nicht mehr nehmen. Aber auch solche Entscheidungen sind von Materialangeboten und Preisen abhängig. Dass eine Altstadt immer den Weg in die Moderne sucht, ist für ihn nicht neu. „Man denke nur an die Zeit unmittelbar nach der Wende. Da gab es Bauherren, die wollten ihr Dach mit Betonziegeln decken. Auf die Idee käme heute kein Mensch mehr“, erinnert er sich. Ebenfalls anfangs der 1990er Jahre sah sich die Stadt gezwungen, die erste Werbesatzung auszuarbeiten – zu wild waren Lichtwerbung und Aufsteller geworden. Dass auch unsere Altvorderen schon mit der Moderne so ihre Probleme hatten, davon kündet ein ganzes Einführungskapitel in die neue sächsische Bauordnung aus dem Jahr 1932. Manche gravierende Änderung kam auch sprichwörtlich über Nacht. Nach dem verheerenden Stadtbrand von 1744 erhielten die Innenstadthäuser erstmals Brandgiebel – festgeschrieben in der Großenhainer Bauordnung.

Dass dabei gleich aus drei Häusern eines gemacht wurde, weil eben erstmals Schlaf-, Wohn-, Werkstatt- und Gesellenbereich getrennt wurden, das war ein Tribut an die Moderne. Hönicke hofft da eher auf die Kraft der positiven Beispiele und intensiver Gespräche, an dessen Ende neue Stadthäuser stehen, aber auch alte Häuser saniert werden. Und das nicht nur durch Architekten-Projekte, wie die von van der Burgt, sondern vor allem durch die Alt-Hausbesitzer selbst. Von denen gibt es derzeit noch 130, die auch in der Innenstadt wohnen oder einen Laden haben. „Diese Menschen, die selbst in der Altstadt wohnen, sind unsere einzige Chance für einen lebendigen Stadtkern, da hat van der Burgt absolut recht“, so Hönicke.

