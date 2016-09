Stadt senkt Gebühr für Regenwasser Die Stadtentwässerung konnte Überschüsse erwirtschaften. Deshalb bleiben auch die Kosten fürs Abwasser stabil.

Passanten laufen bei Regen am Dresdner Zwinger vorbei. © Symbolbild: Ronald Bonß

Dresdner werden entlastet. Stimmt der Stadtrat auf seiner Sitzung am Donnerstag zu, sinkt die Regenwassergebühr ab kommendem Jahr. „Wir haben sehr effektiv gearbeitet, und unsere Erträge sind stabil“, erklärt Johannes Pohl. Als Leiter des Eigenbetriebes Stadtentwässerung ist er für die Gebührenerhebung zuständig. So konnte in den vergangenen fünf Jahren ein Überschuss von rund 25 Millionen Euro erzielt werden. Der wird in den nächsten fünf Jahren für die nötigen Investitionen, aber auch für die Senkung beziehungsweise Stabilisierung von Gebühren eingesetzt.

Für Regenwasser zahlten Grundstückseigentümer jährlich 1,69 Euro je Quadratmeter versiegelte Fläche. Ein durchschnittliches Dresdner Einfamilienhaus schlägt mit etwa 100 Quadratmetern zu Buche. Ab 2017 wird der Besitzer 13 Euro sparen, also statt 169 Euro nur noch 156 Euro zahlen. Indirekt profitieren auch Mieter über sinkende Betriebskosten davon.

Auch bei der Schmutzwassergebühr setzt die Stadtentwässerung auf Stabilität. Zu zahlen sind derzeit 1,81 Euro je Kubikmeter. Eine Erhöhung ist nicht geplant. „Wenn die Rahmenbedingungen mit dem Wachstum von Bevölkerung und Wirtschaft so stabil bleiben, dann wird diese Gebühr auch bis 2020 nicht steigen“, sagt Eigenbetriebschef Pohl. (SZ/phi)

