Stadt Sebnitz beugt Sturmschäden vor Im gesamten Stadtgebiet geht es einigen Bäumen an die Äste. Manche müssen auch fallen.

Ein Großteil der Bäume im Bereich Goethe-Gymnasium und Erlenweg konnte nur von der anderen Bachseite aus gefällt oder gekürzt werden. © Dirk Zschiedrich

Die Spezialisten der Baumdienst-Firmen, die seit Montag im Stadtgebiet von Sebnitz unterwegs sind, haben mitunter einige komplizierte Situationen zu meistern. An über neun Standorten werden sie Bäume fällen, andere verschneiden. Die Bäume befinden sich in städtischem Eigentum, und damit ist die Stadt auch verantwortlich, falls etwas passiert. Um dies zu vermeiden, werden die Bäume von Sachverständigen begutachtet. Die legen dann auch fest, welche Pflegemaßnahmen notwendig sind. Und dann sind die Experten gefragt.

So einfach mit der Hand wie am Sebnitzer Markt geht das aber nicht überall. Im Bereich Goethe-Gymnasium und Erlenweg musste schwere Technik ran, um den hohen Bäumen, meist Buchen und Erlen, an die Kronen zu kommen. Einige Bäume an der Böschung unterhalb der Turnhalle des Gymnasiums, die Schulfläche wie auch der Schulweg werden durch die Pflegemaßnahmen gesichert. Insgesamt fallen hier 24 Bäume, bei weiteren 14 Bäumen werden die Kronen verschnitten.

Mit 24 800 Euro ist das die größte Maßnahme während der diesjährigen Baumpflege im Stadtgebiet von Sebnitz. Damit soll vor allem auch Sturmschäden vorgebeugt werden. Die würden sich jedoch durch die jährliche Kontrolle und die Pflegemaßnahmen in Grenzen halten, sagt Gerlinde Kaden von der Stadtverwaltung Sebnitz.

Neben den Arbeiten am Markt und am Gymnasium stehen noch weitere Straßen und Wege auf dem Arbeitsplan der Spezialisten. So werden zum Beispiel am Ahornweg, am Spielplatz Am Brauhaus und an der Böschung an der Heinestraße die Bäume gestutzt. Das gleiche ist auch für den Bereich Oberer Rosenberg geplant. Auch hier verdienen einige städtische Bäume einen „Kurzhaarschnitt“. An der Böschung zur Sebnitz auf der Hertigswalder Straße werden ebenfalls Bäume verschnitten beziehungsweise gefällt. Dringend notwendig sind diese Arbeiten auch am Eingang zum Urnenhain Am Plader wie auch auf dem Spielplatz an der Kreuzstraße.

Die Stadt investiert in diesem Herbst in die Baumpflege insgesamt an die 34 000 Euro. Die Arbeiten dauern auch die nächsten Tage noch an. Dabei kann es zu Einschränkungen auf Parkflächen oder in Ein- und Ausfahrten kommen.

