Stadt schränkt Raumnutzung ein Für Parteien, die nicht im Stadtrat sitzen, sind die öffentlichen Einrichtungen künftig tabu.

Die Stadt Schirgiswalde-Kirschau hat jetzt eine neue Verordnung für die Nutzung von öffentlichen Einrichtungen beschlossen. © Uwe Soeder

Öffentliche Einrichtungen der Stadt Schirgiswalde-Kirschau wie zum Beispiel das Dorfgemeinschaftshaus in Rodewitz oder das Bürgerhaus in Schirgiswalde dürfen künftig nicht mehr von Parteien und Wählervereinigungen genutzt werden – mit Ausnahme derjenigen, die im Stadtrat vertreten sind. Das ist in der Änderung der Nutzungsordnung festgelegt, die der Stadtrat jetzt beschlossen hat.

Bisher durften alle Parteien und Wählervereinigungen die Räume der Stadt nutzen. Ansgar Effenberger (CDU) beantragte, die Nutzung nur noch denjenigen zu ermöglichen, die im Stadtrat vertreten sind. Jürgen Klar (FDP) sprach sich gegen diese Einschränkung aus. Der Kirschauer Ortsvorsteher Andreas Fröde äußerte hingegen, dass es nicht Aufgabe der Stadt sei, für politische Vereinigungen Platz zur Verfügung zu stellen. „Dafür gibt es genügend andere, private Räume“, begründete er. Patric Jung (CDU) hielt dem entgegen: „Es ist nicht einzusehen, dass sich Gruppen, die in der Stadt Verantwortung tragen, in Hinterzimmern von Gaststätten treffen müssen.“

Letztendlich stimmte die Mehrheit Effenbergers Antrag zu. Somit dürfen bis zur nächsten Stadtratswahl außer CDU, FDP, Links-Partei und Freien Wählern Schirgiswalde-Kirschau keine anderen Parteien und Wählervereinigungen die öffentlichen Einrichtungen nutzen. (SZ/ks)

