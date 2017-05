Stadt schließt Tierquälerei aus Noch immer sorgen sich viele Dresdner um den Terrier, der verwahrlost gefunden wurde. Nun gibt es erste Hinweise, wie der Hund in die Tüte kam.

Der kleine Terrier ist inzwischen wieder bei seiner Besitzerin. Das Tierheim überwacht, ob es ihm dort gut geht. © Tierheim

Ein kleiner, alter Hund, ausgesetzt in einer Tüte, umwickelt mit Kabelbindern, verwahrlost – dieses Schicksal ist vielen Dresdnern zu Herzen gegangen. Anfang der vergangenen Woche hatte die Stadtverwaltung über den Fall informiert und nach Zeugen gesucht. Demnach war der Yorkshire Terrier Mitte April in Niedersedlitz gefunden worden. „Der Hund befand sich in einem katastrophalen Gesundheitszustand, das Fell war großflächig verfilzt. Aufgrund des schlechten Zahnzustandes mussten dem Rüden alle Zähne gezogen werden“, teilte die Stadt damals mit.

Gleich am Tag darauf meldete sich die Besitzerin im Tierheim. Nach einem Gespräch mit den Experten aus dem Veterinäramt durfte sie den Terrier wieder mit nach Hause nehmen. Das Amt ordnete dafür Auflagen an. Viele Dresdner konnte das nicht verstehen. In sozialen Netzwerken tauschten sie sich aus. Die Sorge, dass es der Hund nicht gut haben könnte, war groß. Hier gibt die Stadt Entwarnung. Auch in den kommenden Tagen soll der Zustand des Terriers weiter kontrolliert werden.

Denn der Fall beschäftigt das Veterinäramt noch immer. Um welche Auflagen es sich handelt, wollen die Mitarbeiter nicht mitteilen. Auch wie viele Kontrollen es gegeben hat, bleibt unter Verschluss. „Die Anhörung der Hundehalterin läuft. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns in einem laufenden Verfahren nicht umfangreich äußern“, sagt Stadtsprecher Karl Schuricht. Auch sei noch nicht genau geklärt, wie sich der Fall zugetragen hat.

Von mutwilliger, bösartiger Tierquälerei kann dabei nicht mehr ausgegangen werden. Der Hund wurde nicht ausgesetzt. „Sicher ist, dass der Terrier entlaufen ist. Diejenigen, die ihn fanden, steckten ihn zum Transport in den Lidl-Beutel“, sagt Schuricht. Wahrscheinlich angesichts seines hohen Alters und dem Herumstromern nach dem Entlaufen bis zu seiner Abgabe im Tierheim sei es zu dem verwahrlosten Eindruck gekommen. Weil er keine Zähne mehr hat, muss er Nassfutter bekommen. Auch gekochtes Gemüse, weiche Kartoffeln, Nudeln und Reis können hilfreich sein, empfiehlt die Tierorganisation Peta.

