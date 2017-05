Stadt schickt Streifen nachts an den See Am Wochenende randalierten Unbekannte erneut. Jetzt reagiert das Görlitzer Rathaus entschiedener.

So hat es beim letzten Vandalismus-Fall am See ausgesehen. © privat

Verkehrsschilder, Papierkörbe, Müllcontainer, Info-Schilder – es gab wenig, was die Randalierer rund um den Berzdorfer See am Wochenende dort stehen ließen, wo es hingehört. Der erneute Fall von Vandalismus am See hat nun auch eine entschiedenere Reaktion der Stadt hervorgerufen. Wie Stadtsprecher Wulf Stibenz gestern Abend mitteilte, wird die Sicherheitsfirma K9 in „der nächsten Zeit auch nachts“ Streifen am Görlitzer Ufer postieren. Für Bürgermeister Michael Wieler sind die erneuten Zerstörungen „nicht hinnehmbar“ Zudem appellierte er an Erholungssuchende am See, mögliche Beobachtungen der Polizei, dem Sicherheitsdienst K9 oder dem Ordnungsamt der Stadt zu melden.

Schon Anfang Mai geriet ein Rastplatz am See durch Vermüllung und Beschädigungen in den Fokus der Ermittlungen der Polizei. Die jüngeren Vorfälle sind aber gravierender. So informierte der K9-Betriebsleiter Ronny Hasler, dass in der Nacht von Freitag auf Sonnabend Toilettenhäuschen umgekippt, Verkehrszeichen herausgerissen, Beschilderungen für das Parken abgerissen, Müllcontainer am Nordstrand umgekippt, Unrat überall verteilt und Flaschen auf Strandpromenade zerschlagen wurden. Zudem sind Beschilderungen auf der B 99 stadtauswärts verbogen und mit schwarzer Farbe beschmiert worden. „Wir haben bei der Polizei Anzeige erstattet und alles wieder hergerichtet – in sechs Stunden mit zwei zusätzlichen Mitarbeitern“, erläuterte Ronny Hasler. Auch in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wurden Müllcontainer umgekippt und Flaschen auf dem Radweg zerschlagen – diesmal am Hundestrand des Berzdorfer Sees. Am Sonntagnachmittag musste sogar die Feuerwehr gerufen werden, weil ein Müllcontainer am Nordoststrand brannte. Nach ersten Erkenntnissen wurden heiße Einweggrills dort entsorgt, inklusive der glühenden Kohle. (SZ)

