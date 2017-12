Stadt schaltet Parkautomaten ab Ordnungswidrigkeiten lassen die Stadtkasse klingeln. Das ändert sich kurz über die Feiertage.

Die städtischen Parkautomaten werden am 22. Dezember abgeschaltet. Erst am 2. Januar 2018 muss wieder bezahlt werden. © Claudia Hübschmann

Meißen. Parkscheibe nicht ins Auto gelegt, Parkschein nicht gelöst, den Pkw zu lange ins Halteverbot gestellt. Diese und noch viele mehr Möglichkeiten gibt es, die im täglichen Leben Bußgelder für die Meißner Bürger zur Folge haben können. Wie die Statistik der Stadt zeigt, wurde im zu Ende gehenden Jahr viel Geld mit solchen Strafen eingenommen. So teilt Anne Dziallas aus dem Büro des Oberbürgermeisters mit: „Die Summe aller Einzahlungen von Verwarn- und Bußgeldern des Jahres 2017 bis einschließlich 19. Dezember beträgt 316 252 Euro.“ Allzu sehr dürfte sich diese Summe nicht mehr erhöhen.

Wie die Stadt bekannt gibt, gilt zum Jahreswechsel die Weihnachtsruhe für die städtischen Parkautomaten. Anwohner und Gäste können rund um die Feiertage unbeschwert durch die Stadt schlendern ohne nach der Parkuhr zu schielen. In dieser Zeit werden keine Knöllchen verteilt. Am 22. Dezember schaltet das Ordnungsamt die städtischen Parkautomaten ab. Bis einschließlich 1. Januar 2018 ist dort das Parken gebührenfrei. Zum 2. Januar 2018 gehen die Automaten wieder in Betrieb. (SZ/mhe)

