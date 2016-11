Stadt schafft Platz für junge Flüchtlinge Vier Asylheime sollen jetzt für unbegleitete Minderjährige genutzt werden. In Klotzsche ist die Unterkunft Ende 2016 fertig.

Die Stadtverwaltung will Flüchtlingswohnheime, die derzeit neu oder umgebaut werden, künftig anders nutzen, als bislang geplant. Das betrifft vier Standorte in Klotzsche, Leuben, Naußlitz und der Südvorstadt. Die Plätze in den Gebäuden werden aufgrund der rückläufigen Flüchtlingszahlen vorerst nicht für die Unterbringung erwachsener Asylsuchender benötigt. Stattdessen ist der Platzbedarf für die Betreuung allein reisender, minderjähriger Flüchtlinge deutlich gestiegen. Die Baukosten für die vier Standorte belaufen sich auf rund 10,6 Millionen Euro. Der Freistaat übernimmt davon 6,2 Millionen Euro.

Die Pläne für die Nutzungsänderung der Wohnheime wurden kürzlich in den jeweiligen Ortsbeiräten vorgestellt. Für das Klotzscher Objekt, in dem Platz für 25 Jugendliche ist, gibt es mit der Cultusgesellschaft mittlerweile einen möglichen Betreiber. Bislang lag der Schwerpunkt des städtischen Tochterunternehmens auf der Betreuung von Senioren. Insgesamt sechs Altenheime betreibt Cultus derzeit in Dresden. Ende November wird entschieden, ob das Unternehmen die Jugendlichen in Klotzsche betreuen wird.

Bis Ende des Jahres soll die Jugendeinrichtung in der Karl-Marx-Straße fertig sein. Noch steht die Genehmigung durch das Landesjugendamt aus. Das teilt Jugendamtsleiter Claus Lippmann im Klotzscher Ortsbeirat mit. Eine Begehung des Hauses habe mittlerweile aber schon stattgefunden. Die meisten Jugendlichen sind zwischen 15 und 16 Jahre alt und schulpflichtig. Sie werden in verschiedenen Wohngruppen rund um die Uhr von Sozialpädagogen betreut.

