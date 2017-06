Stadt schafft 100 Bücher für die Ferien an Die Görlitzer Stadtbibliothek beteiligt sich an der Aktion Buchsommer.

Symbolbild: Mit brandaktuellen Titeln will die Stadtbibliothek junge Leser locken. © dpa

Görlitz. Der Buchsommer Sachsen ist eine Sommerferienaktion von Bibliotheken des Freistaates, bei der Jungen und Mädchen im Alter von elf bis 16 Jahren aus einem speziell für diese Aktion angeschafften Medienbestand Bücher ausleihen können. Das Angebot sei topaktuell, betont die Görlitzer Stadtsprecherin Silvia Gerlach. Auch die hiesige Stadtbibliothek beteiligt sich an dem Projekt „Beim Lesen tauch’ ich ab“, das seit Montag und noch bis zum 5. August läuft.

Teilnehmer erhalten einen Clubausweis und ein Logbuch. „Danach stehen mehr als 100 brandneue Bücher zur Auswahl“, erklärt Frau Gerlach. Auch der größte Lesemuffel werde da fündig, ist die Sprecherin überzeugt. Die gelesenen Bücher werden bei der Abgabe in das Logbuch eingetragen. Wer drei Bücher geschafft hat, bekommt ein Zertifikat, welches am Ende in einer Abschlussrunde übergeben wird. Um mitzumachen, muss man kein angemeldeter Leser der Bibliothek sein. (SZ)

