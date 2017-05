Stadt saniert nach und nach drei Parks Die Arbeiten im Stadtpark sollen dieses Jahr abgeschlossen werden. Anderswo dauert es aber bis 2018.

Der Rosengarten im Stadtpark. © Ines Eifler

Die drei Parks, die mit europäischen Interreg-Fördermitteln saniert werden sollen, können nur nach und nach angegangen werden. Darüber informiert Bauamtsleiter Torsten Tschage auf SZ-Nachfrage. In diesem Jahr ist der Stadtpark dran, genauer gesagt Rosenterrasse, Meridiansteinweise, Rhododendronhang, das Rondell vor dem Parkhäuschen und der ehemalige Botanische Garten. Der Stadtrat hatte Anfang März den Baubeschluss gefasst. Die Vergabe der Arbeiten an einzelne Firmen soll laut Tschage bis Ende Juni erledigt sein. Als Bauzeit nennt er Mitte Juli bis Mitte Dezember dieses Jahres.

Für den Park des Friedens hat der Stadtrat Ende März den Bau beschlossen. Die Ausführungsplanung und das Vergabeverfahren sollen bis voraussichtlich August abgeschlossen werden. Gebaut wird ab September dieses Jahres und nach dem Winter weiter bis Mitte 2018.

Für das „Stadthallenufer“, also die Fläche zwischen Stadthalle und Neiße, soll der Stadtrat erst in der zweiten Jahreshälfte den Baubeschluss fassen. Danach schließen sich die Ausführungsplanung und das Vergabeverfahren für die Bauleistungen an. Gebaut wird erst im nächsten Jahr, und zwar von April bis Oktober 2018. (SZ/ik)

