Stadt rüstet Bibliotheken auf Im Kampf gegen Diebe werden Tresore in Betonwänden verankert und Sicherheitsfirmen beauftragt. Für Alarmanlagen fehlt aber das Geld.

Müssen Bibliotheken wie Banken geschützt werden? Zumindest die Tresore in Dresdens Büchereien werden schon mal in Beton verankert. © Arvid Müller

Außer Büchern gibt es in Bibliotheken nicht viel zu holen, könnte man denken. Dennoch sind gleich mehrere städtische Büchereien in den vergangenen Monaten das Ziel von Einbrechern geworden. So hebelten unbekannte Einbrecher in einer Julinacht die Tür zur Klotzscher Bibliothek in der Boltenhagener Straße auf, durchwühlten die Räume und nahmen schließlich DVDs in unbekannter Menge, Briefmarken, Fahrkarten und Geld mit.

Die Stadt rüstet nun auf: Tresore sind bereits an Betonwänden verankert worden. Außerdem werden demnächst Angebote von Sicherheitsfirmen eingeholt, wie sich der Gebäudeschutz noch verstärken lässt, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage der CDU-Stadträtin Angela Malberg mit. Allerdings macht das Rathaus auch deutlich, dass die Bibliotheken keine großen finanziellen Sprünge machen können, um sich vor Diebstahl zu schützen. Der Einbau von Alarmanlagen ist bereits als zu teuer erachtet und abgelehnt worden.

Dabei war der Diebstahl in Klotzsche nicht der einzige Fall in den letzten Monaten: Auch in Cossebaude und Bühlau ist bereits eingebrochen worden. An der Tolkewitzer Straße nutzten Diebe das Wochenende, um Beute zu machen. Sie stahlen einen Beamer und hinterließen einen Sachschaden von rund 500 Euro. Glück im Unglück hatten die Mitarbeiter der Bibliothek an der Bürgerstraße vor zwei Jahren: Ein Einbrecher hatte dort zwei Geldschränke aufgebrochen und mehrere Hundert Euro gestohlen, allerdings nicht mit der Reinigungskraft gerechnet. Sie hatte den Diebstahl bemerkt und die Polizei gerufen. Die Beamten erwarteten den Mann, als er mit dem Tresor aus dem Fenster kletterte.

Insgesamt sind dem Rechtsamt im vergangenen Jahr 185 Fälle von Einbruch, Diebstahl und Vandalismus in öffentlichen Gebäuden angezeigt worden, teilt die Stadtverwaltung mit. Betroffen waren vor allem Schulen, Kitas und Sporthallen. Im Jahr davor waren es sogar 210 Taten.

Immerhin sollen Täter in Bibliotheken nicht mehr ganz so leicht an Geld kommen: Die Kassenverantwortlichen seien jetzt angewiesen worden, häufiger abzurechnen und das Geld auf die Bank zu bringen, anstatt in den Bibliotheken zu lagern.

zur Startseite