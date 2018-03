Stadt richtet öffentliche Grillplätze ein

Es darf gebrutzelt werden: An 21 zusätzlichen Stellen dürfen die Dresdner bald ganz legal Bratwürste und Käse auf den Grill werfen. Wo genau, darum soll sich jetzt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) kümmern, entschied der Stadtrat am Donnerstag mit knapper Mehrheit.

Auf Privatboden darf immer gegrillt werden, solange niemand belästigt wird. In öffentlichen Grünanlagen ist das aber verboten. Ausnahme: An zehn Stellen muss man kein Bußgeld befürchten. Dazu gehören das Neustädter Ufer an Marien- und Albertbrücke sowie der Alaunplatz. Linken und SPD ist das zu wenig. Der Bedarf steige, sagen sie. Die neuen Grill- und Lagerfeuerplätze sollen mit ausreichend Mülleimern ausgestattet werden. Umwelt und Anwohner dürften jedoch nicht beeinträchtigt werden, so die Maßgabe bei der Suche nach geeigneten Plätzen. Dass die Stellen noch in dieser Grillsaison eingerichtet werden, ist eher unwahrscheinlich. (SZ/sr)

