Stadt reißt zwölf Hauptstraßen auf Im kommenden Jahr werden unter anderem die Bautzner Straße und Augustusbrücke saniert. Andere Projekte müssen dagegen warten.

© Symbolfoto: dpa

Die Dresdner müssen sich im nächsten Jahr auf zahlreiche Verkehrseinschränkungen einstellen. Insgesamt zwölf Hauptstraßen will die Stadt 2017 sanieren. So wird die Bautzner Straße zwischen Glacisstraße und Rothenburger Straße komplett erneuert. In diesem Zuge werden auch neue Straßenbahngleise für breitere Trams gelegt, teilt die Verwaltung auf Nachfrage des SPD-Stadtrats Hendrik Stalmann-Fischer mit. Zu den großen Projekten gehört auch die Sanierung der Augustusbrücke, die nach den Arbeiten autofrei bleiben wird. Allein dieses Vorhaben wird rund 24 Millionen Euro kosten und zum Großteil mit Fluthilfemitteln bezahlt.

Eng dürfte es auch auf der Hauptzufahrtsstraße von Pirna nach Dresden werden. Die Dohnaer Straße erhält zwischen der Tornaer Straße und Langem Weg stadteinwärts neuen Asphalt. Auf der Kesselsdorfer Straße beginnen außerdem die Arbeiten für die neue Zentralhaltestelle.

Auf weniger Schlaglöcher können sich Autofahrer freuen, die über die Radeburger Straße nach Dresden kommen. Zwischen der Saßnitzer Straße und der Autobahnauffahrt Hellerau wird der Fahrbahnbelag ausgetauscht. Noch gedulden müssen sich die Anwohner der Gerokstraße in der Johannstadt. Die Stadt sei noch mit den Vorplanungen beschäftigt, heißt es. Allerdings wird der Stadtrat frühestens im ersten Halbjahr 2017 darüber abstimmen. (SZ/sr)

zur Startseite