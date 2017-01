Stadt reißt altes Wohnhaus ab

Die Hermannstraße wird an der Kreuzung zur Hohe Straße voll gesperrt. Wie Stefan Aust von der Stadtverwaltung Weißwasser mitteilt, beginnt die Sperrung am Mittwoch, 11. Januar, 8 Uhr, und endet am Freitag, 13. Januar, 16 Uhr. Grund für diese Sperrung ist der Abriss eines Gebäudes. Es handelt sich um ein altes und leer stehendes Wohnhaus, so Aust. (SZ)

