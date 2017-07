Stadt reagiert sofort an Umleitungen Nach dem SZ-Test in Radebeul werden Löcher geflickt und ein Parkverbot durchgesetzt. Auch ein Leserhinweis wird geprüft.

„Die Beseitigung der Schlaglöcher auf der Serkowitzer Straße ist beauftragt“ – Radebeuls OB Bert Wendsche. © SZ-Archiv/Arvid Müller

Das ist mal richtig schnell reagiert. Nur wenige Stunden, nachdem in der Sächsischen Zeitung der Test zur Umleitungsstrecke für die gesperrte östliche Kötzschenbrodaer Straße erschien, meldete sich Radebeuls Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos).

Der Test hatte ergeben, dass die Umleitung an einer Stelle stockt, weil in der südlichen Serkowitzer Straße Schlaglöcher und parkende Autos den Verkehr aufhalten. Wendsche am Dienstag: „Die Beseitigung der Schlaglöcher auf der Serkowitzer Straße ist beauftragt.“ Die Halteverbotsschilder stehen bereits seit letztem Mittwoch – auch damit der Bus durchkommt –, der OB verspricht verstärkte Kontrollen durch die Verkehrsbehörde.

Und auch eine weitere Kuriosität, von den SZ-Lesern Monika Hoedt und Bernhard R. Rudo am Gradsteg bemängelt, wird überprüft, so Wendsche. Direkt vor der neuen Baustelle an der Hermann-Ilgen-Straße weist ein Abbiegeschild die Autofahrer in die Sackgasse Gradsteg hinein. Wer da drin steckt, hat Schwierigkeiten zu wenden. An der Kötzschenbrodaer Straße wird bis Anfang Dezember gebaut, an der Hermann-Ilgen Straße bis Ende August.

