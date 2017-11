Stadt reagiert auf Kritik der Greußniger An einer Zufahrtsstraße wurde eine Ausweichstelle eingerichtet, die andere wurde geflickt. Aber reicht das?

Am Pferdeberg hat die Stadt eine Ausweichstelle anlegen lassen. Die Straße nach Greußnig ist dort sehr schmal. © Dietmar Thomas

Nachdem die Bewohner von Greußnig im September bei der Stadtratssitzung ihre Probleme im Mini-Ortsteil schilderten, hat die Stadtverwaltung jetzt die meisten der kritisierten Punkte abgestellt. Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer hatte sich die Situation damals vor Ort mit einigen Mitarbeitern angeschaut. Unter anderem kritisierten die Bewohner den Zustand der Zufahrten: aus Richtung Rößchengrund teilweise löchrig und zugewachsen, am Pferdeberg so schmal, dass Autos nicht aneinander vorbeikommen. Der Bauhof habe jetzt die Löcher geflickt und am Pferdeberg eine Ausweichstelle eingerichtet, sagte Jürgen Aurich, Chef des Baubetriebsamtes. Die Straßenränder seien gemäht und teilweise die Grasnarbe weggeschoben worden, die auf die Fahrbahn gewuchert war.

Karl-Heinz Mittmann, Wortführer der Einwohner, sagte gegenüber dem DA, dass aus seiner Sicht noch nicht alles umgesetzt wurde. Die Buschreihe an der Straße vom Rößchengrund sei noch nicht gestutzt. Und auch am Stadtgut habe es entlang der Straße noch keine Pflegearbeiten gegeben.

„Wir werden uns das noch einmal anschauen“, sagte Stadtsprecher Thomas Mettcher auf Anfrage. „Auf dem Privatgelände am Stadtgut werden wir aber nichts machen. Das Ordnungsamt kann den Eigentümer eventuell auffordern, die Büsche zurückzuschneiden.“

Der Eigentümer des Stadtgutes hatte auch zugesagt, die alte Hopfendarre zu sichern. (DA/jh)

