Stadt reagiert auf gesperrten Weg Sie hat Eigentümer und Anwohner des Durchgangs an der Jägerhofstraße angeschrieben.

Für einigen Wirbel sorgte vor Kurzem die Information, dass ein kleiner, über viele Jahre durchgängiger Weg zwischen Jägerhofstraße und Kreyernweg in Lindenau plötzlich zugesperrt ist.

Stadtrat Uwe Wittig von den Freien Wählern sprach das in der August-Ratssitzung an. Baubürgermeister Jörg Müller bestätigte, dass die Eigentümer dazu durchaus berechtigt sind, weil es sich um einen Privatweg handelt. Deshalb können die Besitzer festlegen, ob andere Leute dort entlanggehen dürfen. Was die Stadt dagegen tun könne, wollte Wittig wissen. Über den plötzlich verschlossenen Durchgang hatten sich auch andere Radebeuler aufgeregt.

Die Antwort des Baubürgermeisters: Die Stadtverwaltung kann bei Eigentümern und Anwohnern nur schriftlich anfragen, ob sie mit einer Öffnung des Weges einverstanden wären. Das hat die Verwaltung jetzt getan, so Müllers Auskunft in der jüngsten Ratssitzung. Damit hat die Stadt die erste Stufe des Widmungsverfahrens eingeleitet. Denn nur auf diese Art könne der Durchgang öffentlich als Gehweg gewidmet und so wieder zugänglich werden. Nun müsse abgewartet werden, welche Antworten zurückkommen. (SZ/IL)

zur Startseite