Stadt räumt nach dem Sturm auf Das Rathausdach hat es gleich an mehreren Stellen erwischt. Auch ein Buswartehäuschen wurde verweht.

Mitarbeiter des Bauhofs entfernten am Mittwoch einige große Äste, die der Sturm von einer Trauerweide an der Grundschule Ost gerissen hatte. © Jens Hoyer

Nach dem Orkan am Sonntag bleibt der Obermarkt vor dem Rathaus gesperrt. Der Sturm hatte Ziegel vom Dach geworfen, am Freitag sollen die Schäden repariert werden. „Die Dachdeckerfirma braucht dafür einen größeren Kran“, sagte Stadtsprecher Thomas Mettcher. Am Rathausdach, wo der Wind offenbar verwirbelt, hatte es schon immer Probleme mit heruntergerissenen Ziegeln gegeben. Aber dieses Mal habe der Sturm das Dach gleich an mehreren Stellen beschädigt, so Mettcher. Auch in den Innenhof und auf die Stadthausstraße seien Dachziegel gefallen.

Darüber hinaus hatte es an städtischen Gebäuden kaum Schäden gegeben, sagte Jürgen Aurich, zuständig für Liegenschaften und Leiter des Baubetriebsamtes. Ausnahme: In Großsteinbach sei ein Buswartehäuschen weggeweht und zerstört worden. Darüber hinauf fällte der Orkan etliche Bäume auf städtischen Grundstücken. Am Mittwoch zersägten Mitarbeiter des Bauhofs einige große Äste, die der Wind von einer Trauerweide auf dem Gelände der Grundschule Ost heruntergerissen hatte. Am Krankenhaus wehte der Orkan eine Pappel um, eine Baumkrone war in der Wappenhenschanlage heruntergebrochen. Ein großer Baum wurde auf dem Gelände der Pachtgaragen am Ende der Ziegelstraße umgeweht. Er lag am Mittwoch noch halb auf einer Garage und muss noch zersägt werden.

