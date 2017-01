Stadt prüft Lösung für Grundstraße Betonkrebs hat den Rohren des Loschwitzbachs unter der Fahrbahn zugesetzt. Wird nicht saniert, bleibt die Sperrung.

Seit Jahren ärgern sich Kraftfahrer über eine Engstelle am oberen Teil der Grundstraße. Auf der Südseite ist die Straße auf knapp 150 Metern durch Leitplanken abgesperrt, sodass es für Autos eng wird. Den gesperrten Streifen in Höhe Grundstraße 122, 124, 126 können nur Radfahrer und Fußgänger nutzen. Aus gutem Grund, betont Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz. Darunter verläuft in diesem Abschnitt der Loschwitzbach in einem rechteckigen Betonrohr. Etwa acht der 30 Elemente seien von Betonkrebs befallen.

Durch Risse sei die Tragfähigkeit des Rohrs eingeschränkt. Deshalb wurde der Fahrbahnstreifen darüber für Autos gesperrt. Schließlich würde allein eine Lkw-Achse die Straße mit bis zu elf Tonnen belasten. Das Erneuern der Betonelemente würde rund 1,2 Millionen Euro kosten. Saniert werden könnte das Rohr auch im sogenannten Inliner-Verfahren. Dabei wird ein harzgetränkter Schlauch aus glasfaserverstärktem Kunststoff ins Rohr gezogen und mit UV-Strahlern ausgehärtet. Doch das würde auch bis zu 800 000 Euro kosten. „Wir beobachten die Stelle jetzt erst einmal weiter“, sagt Koettnitz. Deshalb bleibt das Nadelöhr vorerst. (SZ/phi)

zur Startseite