Stadt prüft Leuchtstärke für Albertbrücke

Die hellerleuchtete Albertbrücke. © Ronald Bonss

Die Albertbrücke soll in der kalten Jahreszeit nachts wieder angestrahlt werden. Im Dezember vergangenen Jahres waren die 62 LED-Strahler nach der Sanierung zugeschaltet worden, die die Konturen der Bogenbrücke betonen und für spiegelnde Lichtreflexe in der Elbe sorgen. Nach zwei Wochen ging aber nichts mehr. Kälteempfindliche Steuerchips in den Strahlern waren ausgefallen. Anfang dieses Monats waren sie ausgetauscht worden. Zusätzliche Kosten waren der Stadt nicht entstanden.

Experten des Umwelt- und des Straßenbauamtes suchen derzeit nach einem optimalen Kompromiss für die Leuchtstärke der Strahler.Brückengestalter wollen das Licht hell, Umweltexperten so dunkel wie möglich. Die Abstimmung ist noch nicht abgeschlossen. Deshalb kann noch kein konkreter Termin der Zuschaltung genannt werden, teilt die Stadt mit. (SZ/phi)

