Stadt präsentiert sich neu im Netz Die neue Internetseite funktioniert auch auf dem Tablet und soll mehrsprachig zur Verfügung stehen.

Die Internetseite der Stadt präsentiert sich in einem neuen Design. © sz

Die Stadt Coswig hat einen neuen Internetauftritt. Die Homepage präsentiert sich unter der bekannten Adresse www.coswig.de in einem neuen, frischen Layout. Wie gewohnt sind hier Informationen rund um die Stadt, das Rathaus, die städtischen Gesellschaften, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus, Vereinsleben und vieles andere abrufbar.

Seit Jahresbeginn hat ein kleines Team der Stadtverwaltung an der Neugestaltung und -strukturierung der Inhalte gearbeitet, wie Stadtsprecherin Ulrike Tranberg mitteilt. Die technische Umsetzung lag in den Händen von Experten aus Dresden. Das Hauptaugenmerk bei der technischen Umsetzung lag dabei neben einer weitgehenden Barrierefreiheit auf einem sogenannten responsiven Webdesign. „Das bedeutet, das Layout der Website wurde so flexibel gestaltet, dass es sowohl auf einem Computer als auch auf mobilen Geräten wie Tablet und Smartphone eine gleichbleibende Benutzerfreundlichkeit bietet“, erklärt Ulrike Tranberg.

Zum Start seien zwar noch nicht alle Inhalte vollständig umgesetzt, was noch fehlt, soll sukzessive freigeschaltet werden. „Als nächste größere Erweiterung ist die Übersetzung von Teilen der Homepage auf Englisch und Tschechisch geplant“, so Tranberg. Die ersten Wochen nach dem Relaunch seien deshalb auch als Testperiode gedacht, in der sicherlich eine Reihe von Modifikationen und Ergänzungen erforderlich sein werden. (SZ/pz)

Die Stadtverwaltung nimmt auch Hinweise von Nutzern unter webinfos@stadt.coswig.de entgegen.

