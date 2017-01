Stadt präsentiert Dörfer-Pläne Monatelang haben Rathaus, Planer und Bürger an einem Konzept für die kleinen Ortsteile gefeilt. Nun liegen Ergebnisse vor.

Baustelle im Ortskern von Nauwalde. © Sebastian Schultz/Archiv

Es tut sich bereits was in den 2013 eingemeindeten Gröditzer Ortsteilen. Am deutlichsten sichtbar ist das in Nauwalde, wo seit vorigem Frühjahr die Ortsdurchfahrt gebaut wird. Dabei soll es längerfristig gesehen aber nicht bleiben. Wie die Zukunft der Dörfer künftig aussehen soll, dazu äußern sich die Stadt und das Planungsbüro Kasparetz-Kuhlmann kommende Woche in Nieska. Dort wird das sogenannte Dorfentwicklungskonzept präsentiert, das ab Juni 2016 von Stadtverwaltung, dem Planungsbüro und mit Bürgern aus den Ortschaften Nauwalde, Nieska, Schweinfurth, und Spansberg erarbeitet wurde.

Die Stadt verfolgt damit das Ziel, die teils unter Einwohnerschwund, Häuserleerstand oder fehlenden Einkaufsmöglichkeiten leidenden Ortsteile in Zukunft aufzuwerten. Mit dem Entwicklungskonzept soll ein Teil des dafür nötigen Geldes beschafft werden – denn nur mit Konzepten bestehen Chancen auf Zuschüsse für Projekte, zum Beispiel vom Land Sachsen. (SZ)

Die öffentliche Präsentation des Dorfentwicklungsgkonzeptes findet am Donnerstag, 26. Januar, um 18 Uhr im Gasthof Nieska, Riesaer Straße 6, statt.

zur Startseite