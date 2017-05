Stadt plant weiteres Baugebiet In Großröhrsdorf entsteht noch ein neuer Standort für Einfamilienhäuser. Bis zu neun Gebäude sind möglich.

In Großröhrsdorf soll Platz für weitere Einfamilienhäuser geschaffen werden. © dpa

Das ehemalige Großröhrsdorfer Krankenhaus hat nach Jahren der erfolglosen Suche doch noch einen Käufer gefunden. Der will auf dem Gelände ein Wohnareal entwickeln. Direkt angrenzend, südlich davon plant auch die Stadt ein Baugebiet an der Stiftstraße. Der Stadtrat beschloss, als Voraussetzung dafür, einen Bebauungsplan für die Fläche aufzustellen. Auf rund 10 000 Quadratmetern Fläche sollen acht bis neun Häuser Platz finden. Einige Garagen, die sich auf dem Gelände befinden, müssen dafür weichen.

Das Flurstück ist Eigentum der Stadt Großröhrsdorf. Im in der Überarbeitung befindlichen Flächennutzungsplan wurde es bereits als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Nun will die Stadt Bebauungsrecht auf dem Gelände herstellen. Der Aufstellungsbeschluss für einen B-Plan ist dafür der erste Schritt.

Die ersten Interessenten könnten hier etwa in einem Jahr loslegen, stellt die Stadt in Aussicht. Allgemein sei Bauland gerade bei jungen Familien in Großröhrsdorf sehr gefragt, heißt es aus dem Rathaus. „Die zahlreichen Anfragen betreffs Grundstücksverkäufen in der Stadtverwaltung wie auch bei privaten Anbietern lassen vermuten, dass auch bei diesem Bauland großes Interesse bestehen wird“, lässt Stadtsprecherin Anja Kurze wissen.

Dass die städtischen Pläne mit dem Verkauf des Krankenhausgeländes durch den Kreis zeitlich nah zusammenfallen, das sei eher Zufall. Die Stadt plane schon länger, an der Stiftstraße ein Wohngebiet zu erschließen. Es ergänze sich aber gut, wenn auch der Krankenhaus-Käufer ein Wohngebiet entwickeln wolle. (SZ/ha)

