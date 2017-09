Stadt plant Umbau des Bönischplatzes

Haltestelle, Parkplatz, kleine Ladenzeile – viel Aufenthaltsqualität gibt es bisher nicht am Bönischplatz. Ein Treff für die Nachbarschaft sieht anders aus. Das soll sich ändern. Die Stadtplaner haben mit der Arbeit an der Umgestaltung des Platzes in der Johannstadt begonnen. Dabei sollen die Anwohner behilflich sein. Sie sollen ihre Ideen für die Fläche an der Pfotenhauerstraße mitteilen. Große Frage dabei: Wie nutzen Sie den Platz heute, und was soll er in Zukunft bieten?

Zum Mitmachen können interessierte Anwohner und Ladenbesitzer Fragebögen ausfüllen. Die liegen in den Geschäften aus oder können im Internet ausgedruckt werden. Die Bögen können bis 9. Oktober per Post, in den Bürgersprechstunden oder per E-Mail beim Quartiersmanagement zurückgegeben werden. An diesem Freitag, 15–18 Uhr, und am Sonnabend, 10–13 Uhr, beantworten Planer vor Ort die Fragen der Anwohner. (SZ/acs)

