Stadt plant neue Weißeritzbrücke In Freitals neuem Zentrum soll eine neue Flussquerung gebaut werden. Jetzt sind erste Details des Vorhabens bekannt.

Wie die neue Brücke aussehen wird, ist noch unklar. Fest steht, es wird eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer. © hübschmann

Freital. Frühestens zum Jahresende und spätestens 2019 sollen die Bauarbeiten für Freitals neues Zentrum auf dem Gelände des ehemaligen Sächsischen Wolfes beginnen. Damit das Vorhaben ein Erfolg wird, haben parallel dazu die Planungen für die Gestaltung des Umfeldes begonnen. Eines der wichtigsten Projekte dabei: der Bau einer neuen Weißeritzbrücke, die künftig vom neuen Zentrum auf die andere Flussseite führen soll. Jetzt sind erste Details des Vorhabens bekannt geworden.

Demnach wird die Stadt und nicht der private Investor des Zentrums das Vorhaben in die Hand nehmen. Wie aus dem aktuellen Haushaltsplan hervorgeht, sind rund 300 000 Euro für das Vorhaben eingeplant. Die Umsetzung ist für das Jahr 2021, also pünktlich zur geplanten Fertigstellung des Zentrums, vorgesehen. Wie Freitals Baubürgermeister Jörg-Peter Schautz mitteilt, werde nun zunächst eine Planungsstudie erstellt. Fest stehe, dass die Brücke als reine Fußgänger- und Radfahrerbrücke konzipiert werde. Die Planungen seien in einem sehr frühen Stadium. Mehr Informationen gebe es noch nicht.

Bauherr des neuen Zentrums ist die sächsische RTLL-Gruppe. Sie will auf dem Areal Sächsischer Wolf einen Mix aus Wohnungen, Läden und Büros errichten. 2021 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Auf der anderen Weißeritzseite befindet sich derzeit noch das Betriebsgelände des Entsorgers Umweltdienste Becker. Das Unternehmen will den Standort aber verlassen. Perspektivisch sollen dort Wohnhäuser entstehen.

