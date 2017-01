Stadt plant Geld für Grunderwerb ein Die Stadt wartet auf eine Rechnung vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Es geht um die S 36 und die B 175.

Der Verkehr rollt problemlos über die B 175 in Hartha sowie die S 36 zwischen dem Harthaer Kreuz in Richtung Leisnig. Kaum einer spricht noch von den Bauarbeiten, die sich über längere Zeit hinzogen und so manche Probleme bereiteten.

Trotzdem mussten sich die Räte der Stadt Hartha noch einmal mit dem Thema befassen. „Denn dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) war es bisher noch nicht möglich, eine abschließende Rechnung zu stellen“, erklärte Bauamtsleiter Ronald Fischer den Räten. Er erwarte die Rechnung 2017. Die Kosten belaufen sich dafür auf rund 11 000 Euro. Die hatte die Stadt bereits im vergangenen Haushalt eingestellt und können nicht auf dieses Jahr übertragen werden. Deshalb beschlossen die Räte die Einstellung dieser Summe in den Haushaltplan 2017.

Die Stadt muss sich anteilig an den Kosten für den notwendigen Grunderwerb beteiligen. Das betrifft den Bereich Pfarrhäuser in Gersdorf und die Ortsdurchfahrt der B 175 in Hartha.

In der Ortsdurchfahrt Gersdorf wurden Gehwege erneuert, und in Hartha ging es um den Ausbau des Knotenpunktes in Richtung Wallbach sowie die Erneuerung der Gehwege. (DA/je)

