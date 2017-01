Stadt plant Erhöhung von Parkgebühren

Wer in der Dresdner Innenstadt parken will, muss bald möglicherweise mehr Kleingeld mitnehmen. © dpa

Kraftfahrer zahlen künftig mehr fürs Parken in Dresden. Die Stadt bereitet derzeit Änderungen in der Parkgebührenverordnung vor.

Die rot-rot-grüne Ratsmehrheit hatte im Haushalt bereits zusätzlich Einnahmen aus diesem Bereich festgeschrieben. Jetzt handelt die Stadt. Nach einer Anfrage von Grünen-Stadtrat Johannes Lichdi hatte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) Details aufgelistet.

So soll die Parkgebühr in der Innenstadtzone von 1,50 auf zwei Euro erhöht werden. In der nächsten Zone, die auch in der Äußeren Neustadt gilt, verdoppelt sich die Gebühr von 50 Cent auf einen Euro stündlich. „Wir haben die Aufgabe, das schnellstmöglich auf den Weg zu bringen“, sagt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz. Spätestens im Frühling soll der Stadtrat darüber entscheiden.

Die Gründe für die Erhöhung und welche Folgen das haben wird, lesen Sie morgen hier und im E-Paper der SZ schon heute Abend.

zur Startseite