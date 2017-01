Stadt plant Einkaufssonntage

In diesem Jahr soll es wieder einen stadtweiten verkaufsoffenen Sonntag geben. Das plant die Verwaltung. Nachdem 2016 an einem Adventssonntag ausschließlich in der Innenstadt geshoppt werden konnte, wird nun der 10. Dezember 2017 und für 2018 der 9. Dezember als Einkaufssonntag in der kompletten Stadt vorgeschlagen.

In der Vorlage dazu legt die Stadt dar, dass sie das Potenzial untersucht habe und das Ausdehnen auf die gesamte Stadt für sinnvoll erachte. Handelsvertreter und Stadtmarketing plädieren sogar für zwei verkaufsoffene Sonntage im Advent. Doch das schlage die Verwaltung nicht vor, weil die Mehrheit im Rat sich dagegen ausgesprochen habe.

Außerdem sollen an mehreren Sonntagen die Geschäfte in einzelnen Stadtteilen öffnen dürfen. Geplant sind unter anderem: 28. Mai zum Stadtteilfest „sankt pieschen“ in Pieschen, 18. Juni zur „Bunten Republik Neustadt“ in der Äußeren Neustadt und 25. Juni zum „Elbhangfest“ zwischen Loschwitz und Pillnitz.

Ob, wo und wann die Geschäfte öffnen dürfen, entscheidet der Stadtrat. Zunächst diskutieren die Stadträte über die verkaufsoffenen Sonntage nun in den Ausschüssen. Wann die endgültige Entscheidung fällt, ist noch unklar. (SZ/awe)

