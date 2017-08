Stadt plant Bau mit Winterpause an der Nickritzer Straße Der erste Bauabschnitt dauert bis kurz vor Weihnachten. Beendet werden die Arbeiten voraussichtlich im Sommer 2018.

Der Ausbau der Nickritzer Straße steht kurz bevor: Am Montag, 4. September, geht es los – allerdings nicht in einem Rutsch. „Es wird eine Winterpause geben“, informiert Rathaussprecherin Manuela Langer. Der erste Bauabschnitt zieht sich voraussichtlich bis kurz vor Weihnachten. Im nächsten Frühjahr soll es dann weitergehen: von Anfang März bis Ende Juni 2018. Die Straße wird in den genannten Zeiten voll gesperrt sein. Wie es damit während der Baupause aussieht, kann die Stadtverwaltung bislang noch nicht sagen.

Betroffen ist die Nickritzer Straße in Pausitz von der Kreuzung Leipziger Straße bis zum Ortsausgang Pausitz. Dabei werden die Straße und die Abwasserleitungen erneuert. Die Versorger kümmern sich gleichzeitig um die Instandsetzung der Leitungen für Trinkwasser, Gas und Strom – sodass die Fahrbahn nicht so bald wieder aufgebaggert werden muss. (mit csf)

