Stadt pflanzt weniger Frühjahrsblüher Die ersten Pflanzen in Zittau sind in der Erde. Nächste Woche folgt die Blumenuhr.

Untrübliches Zeichen, daß der Frühling nun auch in Zittau Einzug hält, ist das Blühen der Krokusse auf der Krokuswiese im Park am Ring, hinter der Fleischerbastei. © SZ Thomas Eichler

In diesem Jahr werden auf den städtischen Flächen weniger Frühjahrsblüher gepflanzt. Rund 7 000 Stiefmütterchen kommen in die Erde. Das sind etwa 900 Stück weniger als 2016, teilt Stadtsprecher Kai Grebasch mit. Weil die Stadt wegen der knappen Finanzen sparen muss, werde auch die Frühjahrsbepflanzung reduziert. Demnach entfallen mehrere Blumenschalen – so fünf auf der Bautzner Straße, neun auf der Frauenstraße, drei an der Blumenuhr, zwei am Schleifermännchen-Brunnen, drei am Weinauteich sowie sechs auf der Brücke Weinauallee. Entlang der Frauenstraße und der Brücke Weinauallee gibt es damit keine Frühjahrsblüher mehr, in der Bautzner Straße werden noch die Beete bepflanzt, wie Annemone Wenzel, Bereichsleiterin Grünflächen der Städtischen Dienstleistungsgesellschaft (SDG), erklärt. Ein Teil der Kübel und Schalen wurde im Herbst weggeräumt, nur an der Weinauallee ist das nicht möglich, weil sie fest installiert sind, sagt Frau Wenzel. Die Pflanzgefäße sind an diesem Standort erst neu gebaut worden, deshalb findet es die SDG-Bereichsleiterin traurig, dass gerade hier die Frühjahrsbepflanzung gestrichen wurde.

Diese Woche haben die Mitarbeiter der SDG, die seit 2005 mit der Bepflanzung der städtischen Flächen beauftragt ist, die ersten Frühjahrsblüher in die Erde gesetzt. Die Beete in der Bautzner Straße sind laut Frau Wenzel bepflanzt, ebenso wie die Blumenkübel in der Reichenberger Straße und das Rundbeet vor der Blumenuhr. Am Montag werde dann mit der Blumenuhr begonnen, kündigt Frau Wenzel an. (SZ/jl)

