Stadt öffnet 2017 vier neue Schulen Vor allem Pieschen hatte großen Nachholbedarf. Hier entstehen Häuser für alle Altersgruppen.

Das kommt selten vor: Im neuen Jahr starten gleich vier neue Schulen. Neben Tolkewitz, wo ein Gymnasium entsteht, profitiert vor allem Pieschen: Hier öffnen ein Gymnasium sowie eine neue Oberschule und eine Grundschule. Die Schulanmeldungen sind nach Erhalt der Bildungsempfehlungen im März 2017 möglich. Interessierte Eltern können sich im Januar 2017 über die Neugründungen informieren. Die Termine sind: für das Gymnasium in Tolkewitz am 17. Januar, ab 18 Uhr, im Hans-Erlwein-Gymnasium, Eibenstocker Straße 30. Für die Oberschule in Pieschen am 9. Januar, ab 19 Uhr, Robert-Matzke-Straße 14, in der jetzigen Oberschule Pieschen. Für die 147. Grundschule in Pieschen am 12. Januar, ab 19 Uhr, Cottbuser Straße 34, in der 56. Oberschule. Für das Gymnasium in Pieschen am 24. Januar, ab 18 Uhr, Pestalozziplatz 22, im Pestalozzi-Gymnasium.

Der Schulbetrieb des Gymnasiums Tolkewitz wird auf der Hofmannstraße 34 aufgenommen und 2018 mit Fertigstellung des Neubaus auf die Wehlener Straße 38 verlagert. Es nimmt bis zu fünf 5. Klassen auf und bietet das naturwissenschaftliche und das künstlerische Profil. Als zweite Fremdsprachen werden Französisch, Tschechisch oder Spanisch angeboten. Die Gründung des Gymnasiums Pieschen und der 145. Oberschule erfolgt auf der Maxim-Gorki-Straße 4. Im Sommer 2019 sollen beide Schulen in den Neubau Gehestraße umziehen. Das Gymnasium Pieschen nimmt bis zu drei 5. Klassen auf, hat das naturwissenschaftliche und gesellschaftswissenschaftliche Profil sowie Französisch und Latein als zweite Fremdsprache. Die 147. Grundschule wird in einem Neubau auf der Maxim-Gorki-Straße 4 gegründet. (SZ/kh)

