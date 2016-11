Stadt nimmt Spende für Bismarckturm an Der Verwaltung bleibt eine Steuerzahlung von 66 000 Euro erspart. Denn das Finanzamt hat entschieden, dass der Betrag von 240 000 Euro nicht schenkungssteuerpflichtig ist.

In dieser Woche hat der Stadtrat eine Schenkung des Vereins in Höhe von 240 000 Euro angenommen. © Symbolbild/dpa

Die Spendenaktion für den Treppeneinbau im Bismarckturm war ein Erfolg. Inzwischen gebe es sogar eine Warteliste, weil so viele Leute für eine Stufe spenden wollen, sagt Jens Baumann, Vorstand des Vereins für Denkmalpflege und neues Bauen. In dieser Woche hat der Stadtrat eine Schenkung des Vereins in Höhe von 240 000 Euro angenommen. Damit soll der Treppeneinbau finanziert werden. Baubürgermeister Jörg Müller schätzt die Kosten dafür etwas niedriger ein als den geschenkten Betrag.

Glück für die Stadt: Das zuständige Finanzamt hat entschieden, dass der Betrag nicht schenkungssteuerpflichtig ist. Somit bleibt der Verwaltung eine Steuerzahlung von 66 000 Euro erspart. Der Bau soll am 1. April 2017 starten. Ziel ist es, dass Treppe und Aussichtsplattform am 2. September, dem 110. Jahrestag der Turmeinweihung, fertig sind. (SZ/nis)

zur Startseite