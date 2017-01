Stadt muss beim Brandschutz nachbessern Im Gymnasium und in der Stadtsporthalle gibt es Nachholbedarf. Dafür kann das Stadion am Bürgergarten nicht saniert werden.

Das naturwissenschaftliche Gebäude des Gymnasiums ist wie die Stadtsporthalle vor über 20 Jahren gebaut worden. Jetzt muss beim Brandschutz nachgebessert werden. © André Braun

Der Kunststoffbelag im Stadion am Bürgergarten müsste eigentlich erneuert werden. Die Stadt hatte auch Geld aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ dafür eingeplant. Aber jetzt wird nichts draus. Auch die Erneuerung des Belags auf dem Sportplatz in Döbeln Nord wird etwas reduziert. Dafür kann die Stadt ein Vorhaben beginnen, das in der Dringlichkeit höher eingestuft ist.

Im naturwissenschaftlichen Gebäude des Lessing-Gymnasiums und in der Stadtsporthalle gibt es Mängel beim Brandschutz. Zum einen bei den technischen Anlagen, zum anderen an der Bausubstanz. Diese Mängel müssen kurzfristig abgestellt werden. Der Hauptausschuss hat am Donnerstag die Planungen für das geschätzt 450 000 Euro teure Vorhaben vergeben, um die Fördermittel beantragen zu können.

Das Ingenieurbüro Iproconsult bekommt die Gebäudeplanung, das Ingenieurbüro Elektrotechnik Döbeln soll die Elektroplanung übernehmen. Am teuersten wird die Digitalisierung der Baupläne von 1995/96 mit allein rund 16 000 Euro. Das ist notwendig, damit der Datenaustausch für die Unterlagen zwischen den Büros funktioniert.

Das naturwissenschaftliche Gebäude des Gymnasiums und die Stadtsporthalle sind vor über 20 Jahren gebaut worden. Seit damals habe sich vieles an den Brandschutzvorschriften geändert, sagte Regina Hlozek vom Bauamt. So hat das Schulhaus noch keine Sicherheitsbeleuchtung, die heute vorgeschrieben ist. Es gibt dort Durchbrüche durch die Decken, die nicht mehr zulässig sind und geschlossen werden müssen.

Auch in der Stadtsporthalle sind Sicherheitsbeleuchtung, Hausalarmierung und eine automatische Brandmeldeanlage nachzurüsten. „Das ist sehr teuer“, sagte Regina Hlozek. Zudem ist im Foyer der Stadtsporthalle eine Zwischenwand einzuziehen, um den Fluchtweg im Fall der Fälle rauchfrei zu halten.

zur Startseite