Stadt mahnt zur Eigenvorsorge bei Hochwasser Privaten Hausbesitzern wird geraten, sich angemessen zu versichern.

Die Stadt Radebeul hat eine Mitteilung veröffentlicht, in der Hausbesitzern geraten wird, sich für den Fall eines Hochwassers abzusichern. Naturereignisse, die teilweise schwere Schäden hinterlassen, hätten in den letzten Jahren zugenommen, heißt es. Und weiter: „Da momentan die Einführung einer bundesweiten Pflichtversicherung an verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen scheitert, haben sich die Ministerpräsidenten der Bundesländer auf ein Maßnahmepaket zur Erhöhung der Verbreitung der Elementarschadensversicherung verständigt.“

In der Mitteilung wird dazu Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) zitiert: „Der Freistaat hat in der Vergangenheit massiv in den technischen Hochwasserschutz investiert und wird dies auch weiterhin tun. Das ist kein Ersatz für Eigenvorsorge. Sie wird immer wichtiger, denn einen hundertprozentigen Schutz wird es auch mit diesen Maßnahmen nicht geben.“

Neben Wohngebäude- und Hausratsversicherung gehörte die Elementarschaden-Versicherung zu einer wirkungsvollen Absicherung, schreibt die Stadt und verweist auf die sächsische Internetseite www.naturgefahren.sachsen.de, wo Informationen zu Vorsorgemaßnahmen bereitgestellt werden.

zur Startseite