Stadt macht keine neuen Schulden

Die Stadt Freital will in diesem und auch in den folgenden drei Jahren keine Kredite aufnehmen. Das geht aus dem vom Stadtrat beschlossenen Haushaltsplan hervor. Stattdessen sollen die Verbindlichkeiten weiter abgebaut werden, um in einigen Jahren schuldenfrei zu sein, sagte Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU).

Die Höhe der Rückzahlungen liegt derzeit bei rund 3,5 Millionen Euro. Die ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von nur noch 89,50 Euro pro Einwohner. Zu Beginn des Jahres 2017 lag die Verschuldung noch bei 4,2 Millionen Euro.

Die Stadt will auch dieses Jahr weiter tilgen. So sollen die Außenstände der Banken bei der Stadt Freital zum Jahresende nur noch 1,6 Millionen Euro betragen. „Damit können wesentliche Entlastungen im Zinsbereich erreicht werden“, heißt es aus dem Rathaus. Wenn die Stadt weniger Zinsen aufbringen muss, hat sie mehr Geld für Investitionen zur Verfügung. (SZ/hey)

