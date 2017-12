Stadt macht Fußweg sicherer Weil Autos falsch parkten, mussten Anwohner auf die Straße ausweichen.

Viel Platz für die Fußgänger bleibt oft nicht mehr, wenn Autos wild abgestellt werden und dazu Bordsteinkanten fehlen. Das wissen auch die Löbtauer im Areal rund um die Ecke Altonaer/Semmelweisstraße. An den Wertstoffcontainern blieb den Fußgängern lange keine andere Möglichkeit, als auf die Straße auszuweichen. Autos versperrten den Fußweg. Vor allem für die Schulkinder, aber auch Eltern mit ihren Kleinkindern war das eine Gefahr. Deshalb haben sich die Anwohner an die Stadt gewandt. Lange mussten sie bitten. Über ein Jahr lang wurde geprüft. Nun hat die Stadtverwaltung reagiert. Mit in den Boden verankerten Metallstäben wurde der Fußweg begrenzt. Nun können hier keine Autos mehr abgestellt werden.

Vor Wertstoffcontainern dürfen Autos generell nicht geparkt werden. Wer seinen Abfall entsorgen will, darf kurzfristig halten. Die Anwohner fordern auch, dass Mitarbeiter vom Ordnungsamt öfter in dem Wohngebiet kontrollieren. (SZ/acs)

